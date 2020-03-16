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Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza...
7 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:07 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. (1)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: " (Koronavirüs önlemleri) Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir."
Erbaş: "(Koronavirüs önlemleri) Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir."
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