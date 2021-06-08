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"Salgın sürecinde din eğitimi çalışmalarımız çevrimiçi platformlarda devam ediyor" - Son Dakika

"Salgın sürecinde din eğitimi çalışmalarımız çevrimiçi platformlarda devam ediyor"

08.06.2021 13:35

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din görevlilerimizle beraber Diyanet TV ve çevrimiçi platformlar vesilesiyle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din görevlilerimizle beraber Diyanet TV ve çevrimiçi platformlar vesilesiyle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının pandemi döneminde vatandaşa yönelik yürüttüğü çevrim içi yaygın din eğitimi faaliyetlerine yönelik yapılan hizmetleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Erbaş, mesajında salgın sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Din görevlilerimizle beraber Diyanet TV ve çevrimiçi platformlar vesilesiyle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Başkan Erbaş, 2020 yılında Kur'an-ı Kerim eğitimi, yaz Kur'an kursları, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri gibi salgın sürecinde vatandaşlara yönelik hizmetlerle ilgili detayların olduğu bir görsele yer verdi.

Görselde, çocuklara yönelik verilen çevrim içi eğitim kapsamında 'Evden Öğreniyorum' programı düzenlendiği belirtildi. Diyanet TV'de Kur'an kursu öğreticileri tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik programlar hazırlandığı, 6 Nisan 2020-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında 17.00-18.00 saatlerinde yayınlandığı kaydedildi.

105 BİN ÇOCUK, 280 BİN YETİŞKİNE KUR'AN-I KERİM EĞİTİMİ VERİLDİ

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 4-6 yaş grubu ile yetişkinlerin Kur'an kurslarında eğitimlerin çevrim içi gerçekleştirildiğine dikkat çekilen görselde, çocuklarda toplam 4 bin 437 sanal sınıfta, 8 bin 438 öğretici ile 105 bin 315 öğrenciye ulaşıldı. Yetişkinlerde ise 12 bin 19 sanal sınıfta, 15 bin 506 öğreticiyle 279 bin 795 yetişkin öğrenciye eğitim verildi.

DİYANET TV ÜZERİNDEN 419 BİN KİŞİYE ULAŞILDI

Öte yandan görselde 2020 yılı yaz Kur'an kursu Diyanet TV üzerinden "Yaz Kur'an Kursları Dinimi Öğreniyorum", "Yaz Kur'an Kursları Kur'an Öğreniyorum" ve "Yaz Kur'an Kursları Kur'an Okuyorum" isimleri altında 3 farklı program halinde gerçekleştirildiği belirtilirken bu eğitimlerden de 418 bin 795 çocuğun faydalandığı kaydedildi.

Yine Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik hazırlanan 'Neşeli Dostlar Sokağı' programı kapsamında 25 Ocak 2021-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında hafta içi her gün 17.00-17.30 saatlerinde Diyanet TV'de yayınlandı. Ayrıca görselde 4-6 yaş öğretici ve velilerine yönelik 07 Nisan 2020-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında Diyanet TV'de yayınlanan 'Yeni Güne Merhaba' programında her salı "Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi" konusunda eğitici programlar yayınlandı.

Başkan Erbaş'ın paylaştığı görselin devamında salgın döneminde yetişkinlere yönelik yapılan kapsamlı eğitimlere de yer verildi. Buna göre ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere yönelik Diyanet TV'de "Dini Eğitim Vakti" adıyla yayınlan program kapsamında Kur'an kursu öğreticileri tarafından yetişkinlere yönelik Kur'an-ı Kerim, İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak dersleri verildiği belirtildi. Hali hazırda 31 Mart 2020 tarihinde başlatılan programın hala devam ettiğine dikkat çekildi.

Görselde salgın sürecinde yine yetişkinlere yönelik, "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye/Okumaya" projesinin ayrıntılarına yer verildi. Proje kapsamında Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen veya Kur'an okumayı bilip geliştirmek isteyen vatandaşların Kur'an-ı Kerim eğitimi almaları sağlanırken 28 Aralık 2020 tarihinde başlayan projeye 108 bin 846 başvurunun alındığı belirtildi. Ayrıca projeye yeni eğitim öğretim yılında da devam edileceği kaydedildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Salgın sürecinde din eğitimi çalışmalarımız çevrimiçi platformlarda devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Nisan, Mayıs, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Salgın sürecinde din eğitimi çalışmalarımız çevrimiçi platformlarda devam ediyor' - Son Dakika


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