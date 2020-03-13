Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbaş: 'Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir' - Son Dakika

Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir"

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, alınan koronavirüs tedbirleri konusunda basın açıklaması yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, alınan koronavirüs tedbirleri konusunda basın açıklaması yaptı. (1)

Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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