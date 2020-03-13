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Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir"
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, alınan koronavirüs tedbirleri konusunda basın açıklaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, alınan koronavirüs tedbirleri konusunda basın açıklaması yaptı. (1)
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