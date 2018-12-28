Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Kura Sonucu Ortaya Çıkacak Sevinç ve Hüzün Allah Katında Çok Kıymetlidir"

Erbaş: "Kura Sonucu Ortaya Çıkacak Sevinç ve Hüzün Allah Katında Çok Kıymetlidir"

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen "2019 Hac Kurası" töreninde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen "2019 Hac Kurası" töreninde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:45 Kaynak: AA

Hac, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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