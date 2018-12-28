Erbaş: "Kura Sonucu Ortaya Çıkacak Sevinç ve Hüzün Allah Katında Çok Kıymetlidir"
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen "2019 Hac Kurası" töreninde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:45 Kaynak: AA
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