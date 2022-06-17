Erbaş: "4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı, gençlerimizi camilerimizde yaz kurslarına bekliyoruz" - Son Dakika
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Erbaş: "4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı, gençlerimizi camilerimizde yaz kurslarına bekliyoruz"

17.06.2022 15:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocukları ve gençleri camilerdeki yaz kurslarına beklediklerini kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocukları ve gençleri camilerdeki yaz kurslarına beklediklerini kaydetti.

Erbaş, Güneysu ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılıp Diyanet Vakfı'na devredilen, Ortaköy Hacı Hafız Yusuf Yılmaz Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışında, en hayırlı açılışlardan birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açılışını yaptıkları mektebin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Erbaş, Hazreti Muhammed'in, "Ben muallim olarak gönderildim" hadisini anımsatarak, her Müslüman öğretmenin Hazreti Muhammed'in varis olduğunu belirtti.

Dünyanın bir denge üzerine yaratıldığını ve Kur'an-ı Kerim'in bu dengenin insan tarafından sağlanması için kendisine verildiğini dile getiren Erbaş, "Kur'an-ı Kerim insanların kendi aralarındaki toplumsal dengeyi sağlamak için indirilen bir kitap. İçindeki bütün emir, bütün neyirler insanlar denge içerisinde yaşasın diye gönderilmiş. Yoksa Akif'in dediği gibi, 'Mezarlıklarda okunmak için değil' sadece. Tabii ki mezarlıklarda da okuyacağız ama "Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için..." dedi.

"Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir"

Erbaş, Kur'an'ın insanın her türlü derdine derman olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kur'an'ı zihnine yerleştirmiş bir insan ötekine zulmedebilir mi? Ötekini katledebilir mi? Çünkü bilir Kur'an'da haksız yere bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insanı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. İşte Kur'an bunu sağlıyor. Kur'an'sızlık neyi getiriyor? Kötülüğü, canavarlığı getiriyor. Biz bu yüzden yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar elimizde Kur'an kalbinde Kur'an sevgisi ve zihnine Kur'an'ı yerleştirmiş nesiller yetiştirerek bunu sağlayacağız inşallah."

Türkiye'de 2 bine yakın Kur'an kursu olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Buralarda hayırlı eserler, hayırlı evlatlar yetişecek. Bütün evlatlarımız kurslardan istifade etsinler. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızın sayısı gittikçe artıyor. Çok önemsiyoruz. Çünkü, Efendimiz buyuruyor ki 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır? Sevgi, saygı, sadakat nedir? Büyüklere saygı, küçüklere sevgi nedir? Evrensel değerler, ezan, bayrak, vatan, millet nedir? Biz bunları öğretiyoruz 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda."

Erbaş, "Bu değerleri öğretmek çok iyi. İşte biz o iyiyi yapmaya çalışıyoruz. Yaz kurslarımız başlayacak. Yaz Kur'an kurslarımızda da bunları öğretiyoruz. Kimlere? 4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı, gençlerimizi camilerimizde yaz kurslarına bekliyoruz. Dolsun taşsın camilerimiz. Bizi kurtaracak, değerlerimize sahip çıkmaktır, inançlarımızın gereklerini yapmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Erbaş, Rize Valisi Kemal Çeber ve beraberindekiler kursun açılışını yaptı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbaş: '4 yaşından 20 yaşına kadar bütün çocuklarımızı, gençlerimizi camilerimizde yaz kurslarına bekliyoruz' - Son Dakika

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