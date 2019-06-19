Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Kurslarımızda çocuklarımız tertemiz dimağlarını hakikat membaı Kur'anla besleyecekler"
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Erbaş: "Kurslarımızda çocuklarımız tertemiz dimağlarını hakikat membaı Kur'anla besleyecekler"

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kuran Kursları açılış programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kuran Kursları açılış programına katıldı.
Erbaş: Kurslarımızda çocuklarımız tertemiz dimağlarını hakikat membaı Kur'anla besleyecekler
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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