Erbaş: "Kurslarımızda çocuklarımız tertemiz dimağlarını hakikat membaı Kur'anla besleyecekler"
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kuran Kursları açılış programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:57 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
, Yaz Kuran Kursları açılış programına katıldı.
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