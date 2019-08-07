Son Dakika Haberleri: Erbaş, Mekke'de şehit yakınlarıyla buluştu
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Erbaş, Mekke'de şehit yakınlarıyla buluştu

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Erbaş, Mekke'de şehit yakınlarıyla buluştu, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Hac İdare Merkezi'ndeki buluşmada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a eşi Seher Erbaş da eşlik etti.

Şehit yakınlarının haccını tebrik eden Erbaş, şehitliğin peygamberlikten sonra bir Müslümana nasip olan en büyük derece olduğunu söyledi.
Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de şehitler için "Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın, bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar." buyrulduğunu hatırlatarak, "Kur'an'da Rabbimizin buyurduğu bir şeye imanımızın tam olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla şehitlerimizin de diri olduğuna ve bizi cennette beklediklerine inanıyoruz." dedi.

Şehitliğin önemini vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Peygamber Efendimiz şehitliğin önemine binaen şöyle buyuruyor; 'İçimden öyle geçiyor ki Allah yolunda şehit olsam, dirilsem, tekrar şehit olsam, dirilsem, tekrar şehit olsam.' 3-4 defa bunu tekrarlıyor. Cenabıhak, sizlere hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Bizim vatanımızın her karış toprağı asırlardır şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Bayrağımız, hilal ve yıldızın şehidin kanına yansımasıyla oluşmuştur. Bayrağımız da bize şehitliği hatırlatır. Biz şehitlerimizin peygamberlerle haşrolacaklarına inancımızı her zaman diri tutacağız."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasının ardından şehitler için dua etti.
Görüşmede Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş de hazır bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mekke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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