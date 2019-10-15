Erbaş: "Milletimiz terör belasının üstesinde gelecektir"
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi Erbaş'ın şehidin babası Fevzi Topçu ile kucaklaşması ve taziyeleri iletmesi Erbaş'ın şehidin kardeşine baş sağlığı dilemesi Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan...
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:35 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi
Erbaş'ın şehidin babası Fevzi Topçu ile kucaklaşması ve taziyeleri iletmesi
Erbaş'ın şehidin kardeşine baş sağlığı dilemesi
Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun baba evine taziye ziyaretinde bulunarak şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. (1)
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