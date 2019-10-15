Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi

Erbaş'ın şehidin babası Fevzi Topçu ile kucaklaşması ve taziyeleri iletmesi

Erbaş'ın şehidin kardeşine baş sağlığı dilemesi

Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun baba evine taziye ziyaretinde bulunarak şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. (1)