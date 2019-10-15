Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Milletimiz terör belasının üstesinde gelecektir"
Son Dakika Güncel Erbaş: 'Milletimiz terör belasının üstesinde gelecektir'

Erbaş: "Milletimiz terör belasının üstesinde gelecektir"

48 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi Erbaş'ın şehidin babası Fevzi Topçu ile kucaklaşması ve taziyeleri iletmesi Erbaş'ın şehidin kardeşine baş sağlığı dilemesi Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi

Erbaş'ın şehidin babası Fevzi Topçu ile kucaklaşması ve taziyeleri iletmesi

Erbaş'ın şehidin kardeşine baş sağlığı dilemesi

Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun baba evine taziye ziyaretinde bulunarak şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. (1)

Erbaş: Milletimiz terör belasının üstesinde gelecektir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Barış Pınarı Harekatı, fevzi topçu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:35 Kaynak: AA
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