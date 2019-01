Erbaş: "Müslüman Varlığı Gözardı Edilerek Avrupa'nın Geleceği Konuşulamaz"- Almanya'da Iı. Avrupa...

- Erbaş: "Müslüman varlığı gözardı edilerek Avrupa 'nın geleceği konuşulamaz" Almanya 'da II. Avrupa Müslümanları Buluşması başladıKÖLN - Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilen II. Avrupa Müslümanları Buluşması'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş , "Bugün Müslüman varlığını gözardı ederek Avrupa'nın geleceğini konuşmak mümkün değildir" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet İşleri Türk İslam Birliği işbirliği ile gerçekleştirdiği II. Avrupa Müslümanları Buluşması bugün Almanya'nın Köln şehrinde başladı. DİTİB'e bağlı Merkez Cami'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın oturum başkanlığında yapılan buluşmaya birçok ülkeden temsilci katıldı.Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimi ile başlayan 'II. Avrupa Müslümanları Buluşması'nda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün Müslüman varlığını göz ardı ederek Avrupa'nın geleceğini konuşmak mümkün değildir" dedi."İhmal ettiğimiz her mesele nihayetinde bizim kapımızı çalar""Bir tarafında yoksulluk, sefalet ve türlü sıkıntıların yaşandığı bir evin diğer yanındaki konfor, eşyanın tabiatına aykırıdır ve ilelebet devam edemez" diyen Erbaş, "Bir odasını terör ve anarşinin işgal ettiği bir evin diğer odalarının bundan etkilenmemesi mümkün değildir. Bir katında yangın olan bir evin diğer katlarında yaşayanlar buna kayıtsız kalamazlar. Evin bir odasında, milletine ve insanlık değerlerine ihanet edenler, hukuktan ve hesap vermekten kaçmak için evin diğer odalarına sığınamazlar. Dolayısıyla insanlık ailesi olarak birbirimize muhtacız, birbirimize duyarlı olmak zorundayız. Yoksa ihmal ettiğimiz her mesele, ilgilenmediğimiz, ötelediğimiz her sorun nihayetinde bizim kapımızı çalar" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Ali Erbaş "Özellikle zaman zaman endişe verici boyutlara ulaşan ırkçılık, sosyal dışlama, ötekileştirme, yabancı düşmanlığı, camilere ve mescitlere saldırılar ve bunun gibi ayrımcılığa dayalı söylem ve uygulamalar insan hayatını ve onurunu hiçe saymakta, insanların hareket ve özgürlük alanlarını giderek daraltmakta, insan haklarını kısıtlamakta, sosyal ve kültürel kurumları işlevsiz hale getirmekte ve insanlığın ortak ahlaki ve vicdani değerlerini tahrip etmektedir" dedi."Müslümanlar hem içinde yaşadığı toplumla hem de kendi aralarında uyumlu olmalı"Avrupa'daki Müslüman varlığının, içinde yaşadığı toplumla uyumu gibi kendi aralarındaki uyumu ve iletişimi de önemli olduğunu söyleyen Erbaş "Özellikle farklı kıtalardan ve kökenlerden gelenler, farklı mezhep, meşrep ve düşüncelere sahip olanlar arasında ortaya çıkacak tefrika ve karşıtlık herkesi olumsuz yönde etkileyecektir. Aynı şekilde gençlik ve kariyer üzerinden suni blokların ve ayrılıkların oluşturulmasına karşı dikkatli ve hassas olmak gerçekten çok önemlidir" şeklinde konuştu.Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun yaptığı konuşmada, son zamanlarda gerçekleştirilen ırkçı şiddet saldırılarına değindi. Argun, "Irkçı şiddet saldırılarında yaralananların sayısı 67'dir" dedi.DİTİB Başkan Vekili Ahmet Dilek ve İspanya Azzara Kültür Vakfı Başkanı Prof. ABD Samed Antonio Romero da birer konuşma yaptı.Avrupa'daki dini kurumlar arasındaki işbirliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını hedefleyen buluşmaya Türkiye 'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile çeşitli ülkelerden din alimleri katıldı.Oturumlar halinde düzenlenen toplantılarda müzakere edilecek konular şu şekilde:"Avrupa'da Müslümanların Geleceği: Fırsatlar ve Zorluklar, Avrupa'daki İslami Kurumların Yapısal Sorunları ve Hukuki Süreçler, Dini Referanslı Ayrılıkçı Hareketlerin Müslümanlara Olumsuz Etkileri, Muhacirler ve Yeni Neslin Müslüman Kimlik İnşası: İslam Din Eğitimi ve Avrupa Medyasında Olumsuz İslam Algısına Yönelik Stratejiler"Avrupa Müslümanları Buluşması'nın ikincisi 4 Ocak Cuma günü sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erecek.