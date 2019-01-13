Son Dakika Haberleri: Erbaş; "Odamızın Kimseye Borcu Kalmadı"

Erbaş; "Odamızın Kimseye Borcu Kalmadı"

1 saat önce

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, görev geldikleri günden bu yana yapılan faaliyetleri anlattı.

Erbaş;
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş, görev geldikleri günden bu yana yapılan faaliyetleri anlattı. Erbal oda olarak kurum ve kuruluşlar ile esnaflara borçlarının kalmadığını belirtti.

Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, odanın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Erbaş, seçim sürecinde söyledikleri projeyi ortaya koyma adına çalışma yürüttüklerini ifade ederek" Didim'de ortak, kolektif aklı geliştirme söylemimiz vardı. Biz onun altyapısını oluşturma çalışmalarının içerisindeyiz. Didim platformu oluşturacağımızı ifade etmiştik. Didim platformu oluştu, belediyemiz, odalarımız ve kamu yararına çalışan derneklerimizin içinde bulunduğu bir Didim platformu oluştu. Didim'i ve toplumu ilgilendiren birçok konuyu platformumuzun gündemine alıyoruz" dedi.

Oda seçimlerinin ardından, kurumun borçlarıyla ilgilendiklerini aktaran Erbaş, "Odamızın biz göreve geldikten sonra birtakım borçları vardı. Onları kapattık, 31 Aralık 2018 itibariyle kamu kurumlarına olan birikmiş borçlarımızın tamamını ödedik, Ticaret Odası şuan itibariyle herhangi bir kuruma, esnafa veya bir kişiye borçlu değildir. Kasasında da parası vardır. Önümüzdeki dönemde Ticaret Odası'nın bütçesini daha verimli ve daha etkin kullanma noktasında çok daha disiplinli bir çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.

Oda olarak yerel seçimler döneminde partisine bakılmaksızın Didim'i bir adım ileriye taşıyacak projeleri önemsediklerini kaydeden Erbaş "Seçim döneminin sonrasından bu projeler için kontak kuracak herkesime açığız. Didim'in gelişmesi için turizmde yeni bir tercihe ihtiyacı var. Nitelikli yeni yatırımlar, kaliteli tesisler lazım. Oda olarak başkan adaylarına fikirlerimizi paylaşacağız. "dedi.

Didim'de kurulma fikri olan Tarım OSB'lerle ilgili de konuşan Erbaş, "Balıkçıları da içine alacak olan bu projede Bakanlığımızın bir çalışması var. İlgili daire başkanları odamızı ziyaret etti. Odamız sektör temsilcileriyle de bir araya geldi. Meclis ve yönetim kurulu olarak temelde istihdam ve sürdürülebilir bir yapıyı destekliyoruz. Burada şu da var; Ticaret odaları olmadan OSB'ler kurulamıyır. Biz turizmi sekteye uğratacak ve zarar verecek bir yapının içerisinde değiliz. Zaten oda olarak OSB'nin kurulması noktasında şu an yokuz. Biz olmadan da kurulamıyor" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:07 Kaynak: İHA

Didim, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayburtlu Vatandaş, Komşularının "Yaşamaz" Dediği Buzağıyı Yaşattı Türkiye'nin "İsraf Raporu" Açıklandı! Sonuçlar Çok Çarpıcı

Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 10:24:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbaş; "Odamızın Kimseye Borcu Kalmadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]