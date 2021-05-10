KIRKLARELİ - Öğle ezanının ardından yurt genelindeki camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu - Son Dakika

KIRKLARELİ - Öğle ezanının ardından yurt genelindeki camilerden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okundu

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filisitinlilere saldırmasına ilişkin, öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okundu.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filisitinlilere saldırmasına ilişkin, öğle ezanının ardından Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ve zalimlerin zulmünün son bulması için salalar okundu. Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde de öğle ezanın ardından sala okundu. Camiye gelen vatandaşlar da ellerini semaya açarak dualara eşlik etti.

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