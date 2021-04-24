Erbaş: 'Soykırım' iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması hakkında, "Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. 'Soykırım' iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Medine Sözleşmesi ile temelleri atılan birlikte yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan İslam medeniyetidir. Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. 'Soykırım' iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez" ifadelerini kullandı.