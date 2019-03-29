Son Dakika Haberleri: Erbaş, Sultanahmet Camisi'nde Hutbe Verdi

Erbaş, Sultanahmet Camisi'nde Hutbe Verdi

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İbadet özgürlüğünü hiçe sayanlar, mabet dokunulmazlığını ihlal edenler, bir yandan müminlerin Mescid-i Aksa'da ibadet yapmasına engel olmakta diğer yandan bir cuma vakti Yeni Zelanda'da camilerde ibaret eden masum Müslümanları hunharca katletmektedirler.

Erbaş, Sultanahmet Camisi'nde Hutbe Verdi, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İbadet özgürlüğünü hiçe sayanlar, mabet dokunulmazlığını ihlal edenler, bir yandan müminlerin Mescid-i Aksa'da ibadet yapmasına engel olmakta diğer yandan bir cuma vakti Yeni Zelanda'da camilerde ibaret eden masum Müslümanları hunharca katletmektedirler. Unutulmamalıdır ki hiçbir zorbalık Müslümanların Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, bütün yeryüzü camilerinde birlik ve huzur içinde ibadet etmelerine engel olamayacaktır." dedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazında Sultanahmet Camisi'nde hutbe verdi, cuma namazını kıldırdı.

Hutbesinde, namazın önemine vurgu yapan Erbaş, namazın Allah'la kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürü olduğunu söyledi.

Namazın yönünü kıbleye dönen alnını secdeye konan müminin manevi yükselişi olduğunu dile getiren Erbaş, "Namaz sadece şekilden ibaret değildir. Aksine bedenen olduğu kadar, zihnin de kalben de insanı kuşatan bir ibadettir namaz. Namaz kılan insan, aynı zamanda güzel ahlaklı, dürüst, mütevazi, merhametli, adil olması beklenen insandır." diye konuştu.

"Kendi yaktıkları ateşin kurbanı olacaklardır"

Erbaş, asırlar boyunca Müslümanların idaresi altında, barış ve selamet yurdu olarak anılan Kudüs'ün, bugün işgal, zulmün, şiddetin ve acının toprağı haline getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İbadet özgürlüğünü hiçe sayanlar, mabet dokunulmazlığını ihlal edenler, bir yandan müminlerin Mescid-i Aksa'da ibadet yapmasına engel olmakta diğer yandan bir cuma vakti Yeni Zelanda'da camilerde ibaret eden masum Müslümanları hunharca katletmektedirler. Unutulmamalıdır ki hiçbir zorbalık Müslümanların Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, bütün yeryüzü camilerinde birlik ve huzur içinde ibadet etmelerine engel olamayacaklardır. Huzura barışa ve umuda kast eden zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olacaklardır."

Prof. Dr. Erbaş, Miraç gecesinin zihinlerde berraklığa, kalplerde ferahlığa, hayatta huzura vesile olmasını dileyerek, "Allah'tan gelen namaz davetine yürekten icabet edip omuz omuza kıyama duralım. Miracın bereketi ile secdeye varalım. İmanın onurunu, kul olmanın sorumluluğunu bir kez daha hatırlayalım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu Miraç gecelerine kavuşmak için umudumuzu ve duamızı eksik etmeyelim." dedi.

Prof. Dr. Erbaş, gelecek hafta salı gününü çarşambaya bağlayan gece idrak edilecek Miraç Kandilinin İslam alemi için birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Sultanahmet Camisi, Aksa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 17:01:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbaş, Sultanahmet Camisi'nde Hutbe Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]