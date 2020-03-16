Erbaş, Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşının da bugün döneceğini ve... - Son Dakika

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Erbaş, Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşının da bugün döneceğini ve...
6 saat önce
Erbaş, Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşının da bugün döneceğini ve karantinaya alınacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:50 Kaynak: AA
Erbaş, Suudi Arabistan'a özel tur şirketleriyle giden 390 Türk vatandaşının da bugün döneceğini ve karantinaya alınacağını bildirdi.
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