Erbaş: "(Suudi Arabistan'ın hac kararı) 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan... - Son Dakika

Erbaş: "(Suudi Arabistan'ın hac kararı) 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan...
Erbaş: "(Suudi Arabistan'ın hac kararı) 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır.
Erbaş: "( Suudi Arabistan'ın hac kararı) 2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:35 Kaynak: AA
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