Erbaş'tan Akar'a Ziyaret
46 dakika önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Akar'ı makamında ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA
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