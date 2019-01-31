Erbaş'tan Akar'a Ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Akar'ı makamında ziyaret etti.

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