Son Dakika Haberleri: Erbaş'tan Akar'a Ziyaret

Erbaş'tan Akar'a Ziyaret

46 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.

Erbaş'tan Akar'a Ziyaret, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Akar'ı makamında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:36 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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