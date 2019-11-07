Son Dakika Haberleri: Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalanmasına" tepki
Son Dakika Güncel Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki

Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların "yuhalanmasına" tepki

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir.

Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin, "Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Aksaray'da yaşanan, otizmli çocukları ve ailelerini inciten olayın herkesi derinden üzdüğü belirten Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Onlara ve ailelerine destek olmak insani ve İslami vazifemizdir. İnsanlık vicdanını derinden yaralayan böylesi üzücü olayların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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