Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması" - Son Dakika

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

"Oruçluyken gerektiğinde aşı olmakta bir sakınca yoktur, bu durum orucu bozmaz"

"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."