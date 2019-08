Erbaş'tan Diyanet Mekke Hastanesi'ne ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , Diyanet Mekke Hastanesi'ni ziyaret etti, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.Erbaş'ı hastaneye gelişinde Başhekim Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın ile diğer ilgililer karşıladı.Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet Mekke Hastanesi'nde hastalara hizmet etme noktasında her geçen yıl daha nitelikli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Buraya her gün yüzlerce hastamız geliyor, onları büyük bir doktor kadrosuyla tedavi etmeye çalışıyoruz. Hastanemizde gerekli olan her türlü eleman ve teçhizat noktasında büyük bir imkana sahibiz." dedi.Sağlık ekibi yönetici ve personele teşekkür eden Erbaş, "Canla başla, fedakarlık içerisinde çalışıyorlar. Belki tavaftan, Kabe ziyaretinden fedakarlık ediyorlar ama insanlara hizmet etmek de bir ibadettir. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır'. Arkadaşlarımız da burada hacılarımıza faydalı olmaya çalışıyor." diye konuştu.500 kişilik sağlık ekibi Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Kemal Uludağ ise sağlık ekibi olarak 500 kişiden oluştuklarını aktararak, "Bu ekibin 60 kadarı idari personel, diğeri tamamıyla sağlık personeli. 1 Temmuz itibarıyla Medine'ye geldik. Oradaki hastanemizi hizmete sunduktan sonra 7-8 Temmuz'da Mekke Hastanemizi hizmete açtık." bilgisini verdi. Türkiye 'den seçilmiş çok iyi bir kadroları bulunduğunu dile getiren Uludağ, Mekke hastanesinin merkez olduğunu ayrıca Medine hastanesinin yanı sıra 14 sağlık ocağı ve 2 gezici ekiple Türk hacı adaylarına hizmet sunduklarını kaydetti.16 uzmanlık alanında 60 uzman doktorBaşhekim Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın da 120 yataklı hastanede acil ünitesi ile ambulans sistemi de bulunduğunu, 24 saat hizmet veren hastanelerinin yatak kapasitesini gerekli durumlarda artırabildiklerini bildirdi.Polikliniklerde 16 uzmanlık alanında 60 uzman doktorları olduğunu belirten Yalçın, polikliniklerde laboratuvar, röntgen, ultrason, eko hizmeti verdiklerini aktardı.Ameliyat ve anjiyografi gerektiren durumlarda hastaları Suud hastanelerine sevk ettiklerini vurgulayan Yalçın, o hastanelerde de gerekli tüm işlemlerin yapıldığını söyledi.Arafat'a sahra hastanesiArafat'ta sahra hastanesi kurduklarını bildiren Yalçın, "Hastanemizdeki hastalarımızı Arafat'a taşıyoruz. Orada Arafat vakfelerinden sonra tekrar hastaneye aynı şekilde taşıyoruz." dedi.Yalçın, son dönemde günlük 5 bin 500 hastaya baktıklarını, bir aylık dönemde bu sayının yaklaşık 67 bin olarak gerçekleştiğini söyledi.Durumu ciddi olan hastalara ilişkin bilgi veren Yalçın, "Arap hastanelerinde yatan 20 hastamızın 6'sının durumu kritik. Bizde kritik durumda hasta yok ancak iyileşmesi uzayabilecek 10 kadar hasta var." diye konuştu.Şimdiye kadar Türk hacı adaylarından 21'inin vefat ettiğini belirten Yalçın, şunları kaydetti:"Bunların yarısı kalp krizinden. Kalp krizi burada oluyor ama Türkiye'den gelen bir durum. Onun için kişilerin sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Dengeli beslenecek, kilo, tansiyon, şeker, kolesterol olmayacak, varsa da tedavi görmesi lazım. Ölümler en çok 60-70 yaş aralığında meydana geldi. Buraya has nedenlerle de ölümler oluyor, mesela enfeksiyon hastalıkları ama Allah'a şükür ciddi salgınlar izlenmedi."Erbaş hastalara gül verdiBilgilendirmenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Erbaş, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu hastalara gül verdi.Hastaneye tedavi için gelen hacı adayları da imkanların çok iyi olduğunu belirterek Diyanet yetkililerine teşekkür etti.