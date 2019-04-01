Erbaş'tan Miraç Kandili Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Miraç, Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti, kulluk ve insanlık sınavının bir gereği olarak sahiplenmektir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Miraç, Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti, kulluk ve insanlık sınavının bir gereği olarak sahiplenmektir." ifadesini kullandı.



Erbaş, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, salıyı çarşambaya bağlayan gece, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Gecesi'nin idrak edileceğini kaydetti.



Miracın, Mekke'de, risaletin zor zamanlarında, Peygamber'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade ettiğini belirten Erbaş, "Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında tevhit, kulluk, sabır ve güzel ahlak üzere sebat edenlerin önüne açılan bir hakikat ve yükseliş ufkudur. Allah'ın birliğine, büyüklüğüne ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan olağanüstü bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.



Miracın, huzur ve güven içinde bir hayatın, kan, gözyaşı, işgal, yoksulluk ve sefaletin bulunmadığı bir dünyanın inşası için çalışanlara Allah'ın yardım müjdesi olduğuna işaret eden Erbaş, miracın ayrıca "günde 5 vakit namazla yükselişin manasını ve hikmetini tefekkür ederek alemlerin Rabb'inin sonsuz rahmet ve merhametine ulaşmak", "merhameti azalan kalplerin, eşref-i mahlukat olma bilinci zayıflayan insanlığın yeniden dirilişi için en büyük imkan" anlamına geldiğini vurguladı.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajını şöyle sürdürdü:



"Elbette Miraç, Mescid-i Aksa'yı peygamberlerin bir emaneti, kulluk ve insanlık sınavının bir gereği olarak sahiplenmektir. Bugün, işgalci zorbalar tarafından harim-i ismeti çiğnenen, gözü dönmüş zalimlerce masuniyeti ihlal edilen Mescid-i Aksa özgür kalmadan Miraç hakiki manada yaşanamaz. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın selameti, işgal ve zulmün bertaraf edilmesi için birlik, beraberlik içinde çalışmak bütün müminlere Rabb'imizin yüklediği en büyük sorumluluktur.



Mümin yüreklerin manevi duygu ve hislerle coştuğu bu geceler, dua, ibadet ve tefekkürle Rabb'imize olan imanımızı, Peygamberimize olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazelemek ve güçlendirmek için büyük bir fırsattır."



Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi'nin Müslümanların birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve hidayetine vesile olmasını dileyen Erbaş, milletin ve bütün İslam aleminin Miraç Gecesi'ni kutladı.

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