Erbaş'tan Saraç'a Ziyaret
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ziyarette bulundu.
Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
, Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
'a ziyarette bulundu.
Yekta Saraç, Twitter
'dan yaptığı açıklamada, Erbaş'ın YÖK'te kendisini ziyaret ettiğini belirtti.
Ziyarete ilişkin fotoğraf da paylaşan Saraç, "Kendileriyle ilahiyat fakültesi hocalarımızın topluma hizmet noktasındaki fonksiyonları üzerinde faydalı bir görüşmemiz oldu." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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