Son Dakika Haberleri: Erbaş'tan Saraç'a Ziyaret

Erbaş'tan Saraç'a Ziyaret

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ziyarette bulundu.

Erbaş'tan Saraç'a Ziyaret, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ziyarette bulundu.

Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erbaş'ın YÖK'te kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyarete ilişkin fotoğraf da paylaşan Saraç, "Kendileriyle ilahiyat fakültesi hocalarımızın topluma hizmet noktasındaki fonksiyonları üzerinde faydalı bir görüşmemiz oldu." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:35:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbaş'tan Saraç'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]