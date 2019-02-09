Son Dakika Haberleri: Erbaş'tan "Sigarayı Bırakın" Çağrısı

Erbaş'tan "Sigarayı Bırakın" Çağrısı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara bırakma çağrısında bulundu.

Erbaş'tan
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara bırakma çağrısında bulundu.

Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter'dan mesaj paylaştı.

Ali Erbaş, mesajında "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle, insanlığın bu büyük tehlikeden, bu vahim bağımlılıktan kurtulmasını diliyor, sigara kullanan herkese sigarayı bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Twitter, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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