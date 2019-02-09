Erbaş'tan "Sigarayı Bırakın" Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara bırakma çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sigara bırakma çağrısında bulundu.



Erbaş, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Twitter'dan mesaj paylaştı.



Ali Erbaş, mesajında "9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle, insanlığın bu büyük tehlikeden, bu vahim bağımlılıktan kurtulmasını diliyor, sigara kullanan herkese sigarayı bırakma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

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