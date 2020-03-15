Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı - Son Dakika

Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı

1 saat önce

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım" dedi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:32 Kaynak: DHA
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