Erbaş TDV gönüllüleriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, "Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde kardeşlerimize, insanlığın vicdanını temsil eden gönüllülerimizle birlikte hayırsever halkımızın yardım elini uzattık." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen TDV 2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Buluşması'na katıldı.

Gönüllülerin gittikleri yerlerde Türk milletinin büyüklüğünü ve cömertliğini tanıttığını belirten Erbaş, kilometrelerce uzaktaki ihtiyaç sahiplerine Türk milletinin emanetleri ve selamının ulaştırıldığını kaydetti.

Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim programı kapsamında Türkiye ve yurt dışında yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti dağıtıldığını hatırlatan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran kurban ibadeti sayesinde Yemen'den Bangladeş'e, Moğolistan'dan Guyana'ya, bu yıl ilk özgür bayramlarını kutlayan Bangsamoro gibi adını bile duymadığımız ülkelerde, hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize insanlığın vicdanını temsil eden gönüllülerimizle birlikte hayırsever halkımızın yardım elini uzattık."

Erbaş, konuşmasının ardından bütün TDV gönüllüleri ve yardım ulaştırılan 7 kıtayı temsilen 7 gönüllüye teşekkür belgesi verdi.

Programa, Diyanet İşleri Başkan yardımcıları Osman Tıraşçı, Ramazan Muslu ve Burhan İşliyen de katıldı.