Erbaş, 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbaş, 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek - Son Dakika

Erbaş, 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek

6 saat önce

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.

Erbaş, 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek, System.String[]

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe verecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı kılınmayacak' iddialarını yalanladı. Diyanet'in Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde Cuma namazı kıldıracak ve 'Tedbir Mümin'den Takdir Allah'tandır' başlıklı hutbe irad edecektir" denildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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