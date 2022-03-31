Erbaş, TEKNOFEST birincisi öğrencileri ağırladı - Son Dakika
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Erbaş, TEKNOFEST birincisi öğrencileri ağırladı

31.03.2022 22:07
Erbaş, TEKNOFEST birincisi öğrencileri ağırladı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te 'Mobil Çelebi Modern Seyahatname' isimli projeleriyle birinci olan Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu Müdürü Mustafa Bulut ve Proje Koordinatörü Ayhan Yağız ile öğrenciler Faruk Öztürk, Utku Altıntaş ve İbrahim Sait Akarçeşme'yi makamında kabul etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Erbaş, kendisinin de aynı okuldan mezun olduğunu hatırlattı. Erbaş, ziyaretin ardından öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Erbaş, TEKNOFEST birincisi öğrencileri ağırladı
Erbaş, TEKNOFEST birincisi öğrencileri ağırladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Çelebi, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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