Erbaş: "Türkiye cazibe merkezi haline geldi"
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2019-2020 Akademik Yıl Açılış Programı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:21 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2019-2020 Akademik Yıl Açılış Programı"na katıldı. (1)
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