Son Dakika Haberleri: Erbaş: "Türkiye cazibe merkezi haline geldi"
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Erbaş: "Türkiye cazibe merkezi haline geldi"

16 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2019-2020 Akademik Yıl Açılış Programı"na katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2019-2020 Akademik Yıl Açılış Programı"na katıldı. (1)

Erbaş: Türkiye cazibe merkezi haline geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:21 Kaynak: AA
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