Erbaş: "(Türkiye Diyanet Vakfı) Ülkemizde ve İslam coğrafyasında iyiliğin öncüsü bir kuruluş haline...
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- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Video izlenmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:46 Kaynak: AA
- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın gelişi
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması
Video izlenmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. (1)
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