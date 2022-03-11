ERBAŞ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 'KİTAP KAHVE' İŞLETMESİNİ AÇTI - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afyonkarahisar'da Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) ait Türkiye'nin en büyük 'Kitap Kahve' işletmesini açtı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afyonkarahisar Dörtyol Mahallesi'ndeki Hacı Mehmet Sayın Camisi'nde cuma namazı kıldı. Prof. Dr. Erbaş, Erenler Mahallesi'ndeki Valilik ve İl Müftülüğü desteğiyle TDV'ye ait 'Kitap Kahve' işletmesinin açılışını yaparak, "Afyonkarahisar'da Türkiye Diyanet Vakfı'mızın Türkiye genelinde yapmış olduğu, 'Kitap Kahve' mekanlarından en büyüğünü açmış olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Afyonlu kardeşlerimizin, çok büyük destekleri oluyor. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim medeniyetimiz okuma medeniyetidir, kitap medeniyetidir. Zira yine ilk ayetler 'Oku' diye başlar. İkinci inen sure adeta 'Yaz' diye başlıyor. İnşallah bu kitabevi Afyon'daki öğrencilerimizin ve Afyonlu kardeşlerimizin en çok uğrak yeri olur, kitaplarla iç içe oldukları bir yer olur. Hem kitapları edindikleri hem de okudukları yer olur. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kitap Kahve'nin açılış kurdelesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve protokol üyeleri birlikte kesti.

15 BİN KİTAP

Kentte 3 kattan oluşan, bin 200 metrekare kapalı alana sahip Kitap Kahve, Türkiye'nin en büyük, kitap kafesi olarak tanıtıldı. Alt katı çok amaçlı salon ve kütüphaneden oluşan mekanın giriş katında kitap satışı ve kafe hizmeti veriliyor. Kafe bölümü aynı anda 100 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan işletme, zengin kitap içeriğiyle dikkati çekiyor. Kitap Kahve, Türk Edebiyatı, dünya klasikleri, tarih, felsefe, çocuk, İslami ve tasavvufi eserler başta olmak üzere 42 kategoriden toplam 15 bin çeşit kitabı barındırıyor.