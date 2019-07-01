Erbaş: "Vakfımız milletimizin kurban vekaletlerini emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle...
1 saat önce
- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:06 Kaynak: AA
- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. (2)
Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı
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