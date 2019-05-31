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Erbaş vatandaşları Yenikapı'ya davet etti

44 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesi sonunda vatandaşları İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla yarın akşam Yenikapı Meydanı'nda kılınacak Enderun teravihi ve büyük dua buluşmasına davet etti.

Erbaş vatandaşları Yenikapı'ya davet etti, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesi sonunda vatandaşları İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla yarın akşam Yenikapı Meydanı'nda kılınacak Enderun teravihi ve büyük dua buluşmasına davet etti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma namazında Fatih Camisinde hutbe irad etti.
Erbaş, hutbede Kadir Gecesi üzerinde durarak bu gecenin kıymetini bilmek isteyenlerin öncelikle Kur'an'a yönelmeleri gerektiğini söyledi.
Bu gecede Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın, en güzel biçimde anlamanın ve yaşamanın hayatın ana gayesi olduğunu bir defa daha hatırlaması gerektiğini belirten Erbaş, şöyle konuştu:
"Ömrümüzü Kur'an ile aydınlatmak ve bereketlendirmek istiyorsak Kadir Gecesi bunun tam zamanıdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu geceyi fırsat bilerek zihnimizi ve gönlümüzü Kur'an'a bağlayalım. Kur'an'ı daha çok okuyalım, anlamak için emek verelim, yaşamaya ve yaşatmaya gayret edelim. Kadir gecesini kendimizi muhasebe edebileceğimiz, günahlarımızdan af ve mağfiret dileyeceğimiz bir fırsat olarak değerlendirelim. Ömrümüzün tamamını bereketlendirmek için her gecenin kadrini, her nimetin kıymetini bilelim. Böylelikle bin aydan daha hayırlı olan bu lütuf ve ikram gecesinin feyzinden istifade etmiş olalım."
Erbaş, hutbenin sonunda bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak kurallara uyulmasını istedi.
Bayrama sayılı günler kaldığını hatırlatan Erbaş, "Birçoğumuz bugünden itibaren bayramı sevdiklerimizle geçirmek için yola çıkacağız. Gidiş ve dönüş yollarındaki yoğunluk her zamankinden daha fazla dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Zira yaşanan trafik kazaları bayram sevincimizi hüzne dönüştürmekte; millet olarak hepimizin yüreğini dağlamaktadır. Hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk gibi sebeplerle meydana gelen kazalarda nice insanımız, nice kardeşimiz can veriyor. Nice ocaklar sönüyor. Bu noktada bütün kardeşlerimizi trafik kurallarına uymaya, sabırlı, anlayışlı ve dikkatli davranmaya, birbirimizin hak ve hukukuna saygılı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Yarın akşam hizmetlerimizi taçlandıracağız"
Erbaş, hutbenin ardından vatandaşları İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla yarın akşam Yenikapı Meydanı'nda kılınacak Enderun teravihi ve büyük dua buluşmasına davet etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak her ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da infak, hayır, zekat, fıtır sadakası, mukabeleler teravihler vb. ibadetlerde milletin dini hayatına yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yarın akşam bir faaliyetimizle inşallah bu hizmetlerimizi taçlandıracağız. 1 Haziran Cumartesi, yarın akşam İstanbul fethinin 566. yıldönümü münasebetiyle ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi anmak, okunan yüzbinlerce hatm-i şerifin duasını yapmak ve enderun usulü teravih namazı kılmak üzere hep beraber Yenikapı Milli İrade Meydanında olacağız. Bütün kardeşlerimizi büyük dua buluşmasına ve teravih namazını birlikte kılmaya davet ediyorum. Rabbim Ramazanımızı mübarek eylesin, teravihlerinizi kabul eylesin, dualarınızı müstecab eylesin."
Cumayı da kıldıran Erbaş, namazda Fetih ve Kadir surelerini okudu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:17 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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