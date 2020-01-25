Erbaş: Vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilirler - Son Dakika

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Erbaş: Vatandaşlarımız camilerimizde geceyi geçirebilirler
6 saat önce
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların, geceyi camilerde geçirebileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşların, geceyi camilerde geçirebileceğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da depremde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde geceyi geçirebilirler" ifadelerine yer verdi.
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