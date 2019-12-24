Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhan'a tebrik ziyaretinde bulundu.



Ziyarette MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk de hazır bulundu.



Ceyhun, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına ve milletvekili Ahmet Erbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Ziyarette, Cumhur ittifakının önemine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA