Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika

Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhan'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhan'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Ziyarette MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı İsmail Küçük, MHP Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk de hazır bulundu.


Ceyhun, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına ve milletvekili Ahmet Erbaş'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Ziyarette, Cumhur ittifakının önemine vurgu yapıldı. - KÜTAHYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Kütahya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan rüşvet açıklaması: Hukukun gereği neyse yapılacak
Kütahya'da tren raylarında bir kadına ait cansız beden bulundu Sinan Aygün savcıya ifade verdi İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok

Son Dakika Haberleri
03:10 Mersin'deki noel ayinlerinde dualar, barış için - Son Dakika
03:00 DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika
02:45 Sağanak, etkisini gece de sürdürdü - Son Dakika
02:42 Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı - Son Dakika
02:37 Şehit polis Elber'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 03:23:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erbaş ve Yıldırım'dan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]