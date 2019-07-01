Son Dakika Haberleri: Erbaş: "(Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli) Yurt içi fiyatını 890, yurt dışı fiyatını 725 lira...
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Erbaş: "(Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli) Yurt içi fiyatını 890, yurt dışı fiyatını 725 lira...

1 saat önce

- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu.

- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. (4)
Erbaş: (Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli) Yurt içi fiyatını 890, yurt dışı fiyatını 725 lira...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:18 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel
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