Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bütün müesseselerimizle yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışıyoruz. Çünkü Allah iyileri sever." dedi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yapımı tamamlanan Bölge Yatılı Kız Kuran Kursu'nun açılış törenine katılan Erbaş, en hayırlı işin yapılacağı, hayırlı kimselerin görevlerini yapacağı ve hayırlı insanların yetişeceği bir merkezi açmak üzere Trabzon'da bulunduklarını söyledi.

Kur'an'ı Kerim'in kurtuluşa ulaşmak için bütün insanlığa gönderilen bir kitap olduğunu belirten Erbaş, İslam'a gönül veren, Hz. Muhammed'in "Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir." tanımlamasına uygun insan yetiştirmek için Kuran kurslarından, camilerden, tüm eğitim müesseselerinden istifade ettiklerini kaydetti.

Amaçlarının, yeryüzünde elinden ve dilinden emin olunan insanları yetiştirmek olduğunu aktaran Erbaş, "Bütün müesseselerimizle yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışıyoruz. Çünkü Allah iyileri sever. Kur'an'ı Kerim'de 255 ayette infaktan bahsedilmemiş olsaydı iyi insan yetiştirmenin kıymetini bilebilir miydik?" diye konuştu.

Kuran kursunda iyi insanların yetişeceğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Cahiliye devrinde kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor, dipsiz kuyulara atılıyordu, Bugünkü cehalet de onların ruhlarının gömülmesi. Ruhen diri diri gömülüyor kız çocuklarımız. Kim kurtaracak onları. Peygamber varisleri olarak biz kurtaracağız. O gün insanlar pazarlarda birbirlerini köle olarak alıp satıyordu. Bugün bu kölelik sisteminden insanları kim kurtaracak. Peygamber gönüllüleri, peygamber varisleri bizler kurtaracağız." Erbaş, Hz. Muhammed'in kız çocuklarını Kur'an ve sünnet ilkelerine göre yetiştirene cennet vaat ettiğini vurgulayarak .

"O aşamadan hangi aşamaya getiriyor. Kadının hiçbir değerinin olmadığı bir aşamadan alıyor, cenneti annelerin ayakları altına seriyor. İşte efendimize layık ümmet olabilmemiz için onun bize emanet olarak bıraktığı o alanlarda çok çalışmalıyız, mücadele etmeliyiz, gayret etmeliyiz." diye konuştu.

Erbaş'ın konuşmasının ardından Vakfıkebir Bölge Yatılı Kız Kuran Kursu'nun açılışı gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Arsin ilçesinde bulunan Çiçekli Kuran Kursu'nda düzenlenen icazet törenine de katıldı.