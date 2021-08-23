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Erbaş: "Yeryüzündeki 1.5 milyar Müslüman'ın gözü, kulağı ve ümitleri bizdedir" - Son Dakika

Erbaş: "Yeryüzündeki 1.5 milyar Müslüman'ın gözü, kulağı ve ümitleri bizdedir"

23.08.2021 15:52
Erbaş:

Yurt dışında görev yapacak din görevlilerine hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzündeki 1.5 milyar Müslüman'ın gözü, kulağı ve ümitleri bizdedir.

Yurt dışında görev yapacak din görevlilerine hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzündeki 1.5 milyar Müslüman'ın gözü, kulağı ve ümitleri bizdedir. Bu doğrultuda Diyanet olarak her geçen gün hem hizmet sahalarımızı çeşitlendirme hem de hizmet kalitemizi artırma gayreti içerisindeyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen 'Yurtdışı Göreve Hazırlık Eğitim' seminerinin açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, yurtdışında görevlendirilecek olan din görevlilerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye ve insanlık aleminin zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, "Koronavirüs musibeti henüz üzerimizden kalkmamışken, dünyanın pek çok bölgesi gibi ülkemiz de yangın ve sel felaketleriyle boğuşmaya devam ediyor. İnsanlığı ve tabiatı tehdit eden bu felaketlerin yanı sıra, savaşların yol açtığı açlık, kıtlık, can güvenliği yokluğu gibi facialar İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce insanı evsiz ve vatansız bırakıyor" dedi.

"DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLARIN GÖZÜ, KULAĞI VE ÜMİTLERİ BİZDEDİR"

Dünyadaki tüm Müslümanların gözü ve kulağının Türkiye'de olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"'Coğrafya kaderdir' sözü gereği, Türkiye olarak hem dinimizin hem de tarihin omuzlarımıza yüklediği vazife bizleri yedi kıtada Müslüman kardeşlerinin yanında olmakla mükellef kılıyor. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi, Diyanet İşleri Başkanlığı da dünyanın en geniş teşkilatlı dini müessesesi olmasa da yeryüzündeki bir buçuk milyar Müslüman'ın gözü, kulağı ve ümitleri bizdedir. Bu gerçek bizleri her geçen gün daha donanımlı ve geniş ufuklu olmaya mecbur bırakmaktadır. Bu doğrultuda Diyanet olarak her geçen gün hem hizmet sahalarımızı çeşitlendirme hem de hizmet kalitemizi artırma gayreti içerisindeyiz."

"HAZRETİ PEYGAMBER'İN ÜSLUBUNA UYGUN BİR İLETİŞİM DİLİNE SAHİP OLMALIYIZ"

Başkan Erbaş, din hizmetinde iletişim dilinin, bilgi kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, "Görev yapacağınız ülkenin şartlarını bilmeden, hedef kitlenizin sosyokültürel yapısını tanımadan, kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk vb. farklı grupların ihtiyaçlarını analiz etmeden aktaracağınız dini bilgi, kitabi açıdan doğru da olsa yanlış sonuçlar doğurabilir. Elbette ki din hizmeti yürüten bizler, din-i mübin-i İslam'ın emir ve yasaklarını açıkça tebliğ etmekle mükellefiz. Ancak Hz. Peygamber'in üslubuna uygun bir şekilde kuşatıcı, bütünleştirici ve Müslüman bireyin derdine deva olacak bir iletişim diline sahip olmak da görevlerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN DİNİ TEK KİŞİNİN GÖRÜŞÜNE İNDİRGEYEN POPÜLER ALGILARLA SINIRLI KALMALARINA MÜSAADE ETMEYİNİZ"

Dijital dünyadaki bilgi kirliliğine dikkat çeken Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Özellikle dijital devrimle doğru yanlış her türlü bilginin dolaşıma girmesi, sosyal medya üzerinden çatışma dilinin revaç bulması, dini meselelerin kavga konusuna dönüşmesi tehlikesini içinde barındırmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi yurt dışında da bazı gençlerimiz iyi niyetle sosyal medya fenomeni dini figürlerin videolarını takip etmekte, din algıları onların yanlış ya da dışlayıcı, daraltıcı ufuklarıyla sınırlı kalmaktadır. Sizler özellikle de gençlerimizin dini tek kişinin görüş ve anlayışına indirgeyen popüler algılarla sınırlı kalmalarına müsaade etmemelisiniz. 1400 Yıllık İslam geleneğinin pek çok mezhep ve meşrebi içinde barındırdığı ve bu zenginlikle büyük bir medeniyet inşa ettiği gerçeğinden hareketle, yurt dışında yaşayan gençlerimize farklılıkları rahmet olarak sunmalısınız. Bu doğrultuda siyasi vb. hiçbir tarafgirlik ne din hizmetinizde ne özel sohbetlerinizde ne de sosyal medya paylaşımlarınızda yer almamalıdır."

"FETÖ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İSLAM ÜLKELERİNDE MEŞRU YÖNETİMLERİ DEVİRMEYİ HEDEF ALIYOR"

Başkan Erbaş, bugün İslam aleminin başındaki en önemli musibetlerden birisinin de din istismarı olduğunu dile getirerek, dini istismar eden örgütlü yapıların farklı görüşlere sahip Müslüman gruplardan ibaret görülemeyeceğini kaydetti.

FETÖ, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör örgütlerinin İslam geleneğinde kökü olmadığını ifade eden Başkan Erbaş, "Hepsinin ortak yönü dış mihraklarca finanse edilmesi, İslam ülkelerinde meşru yönetimleri devirmeyi hedefleyerek Müslümanların can emniyetini, huzur ve refahını tehdit etmesidir. Sizler yurt dışında, Başkanlığımızın ilgili yayınlarından da istifade ederek, bulduğunuz her fırsatta bu örgütlerin fikir ve faaliyetlerinin niçin yanlış olduğunu izah etmelisiniz" diye konuştu.

Çevrim içi düzenlenen seminerin açılış oturumuna din görevlilerinin yanı sıra Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da katıldı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Erbaş: Yeryüzündeki 1.5 milyar Müslüman'ın gözü, kulağı ve ümitleri bizdedir

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslüman, İslam, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erbaş: 'Yeryüzündeki 1.5 milyar Müslüman'ın gözü, kulağı ve ümitleri bizdedir' - Son Dakika


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