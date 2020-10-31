Halim Sarı 26 saat sonra enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

Halim Sarı 26 saat sonra enkazdan kurtarıldı
31.10.2020 17:23
İzmir'deki 6,6'lık depremde enkaz altında kalan Halim Sarı, arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
İzmir'deki 6,6'lık depremde enkaz altında kalan Halim Sarı, arama kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 26 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Seferihisar açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Yılmaz Erberk Apartmanı'nda ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Yapılan çalışmayla Halim Sarı, yaklaşık 26 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
(İHA)
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