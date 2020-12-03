Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'ne Abay atandı - Son Dakika

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'ne atanan Sabahittin Atay göreve başladı.

Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görev yapmakta iken Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'ne müdür olarak atanan Ziraat Yüksek Mühendisi Sabahittin Abay bugün itibariyle göreve başladı. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü müdür yardımcısı Oğuz Altunkaya, Müdür Abay'a çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. - AYDIN