Erbil, ABD'nin Patriot kararından memnun, son karar Bağdat'ın - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD'nin Erbil'de Patriot hava savunma sistemi konuşlandırma isteğinden memnuniyet duyduklarını ancak Irak merkezi hükümetinin onayının gerektiğini söyledi.

Barzani, France 24 televizyon kanalına, ABD'nin, İran'ın balistik füze saldırıları sonrası Irak'taki askeri üslerini korumak için kurmak istediği Patriot hava savunma sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Her ülke gibi ABD'nin de kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten Barzani, "Nerede olursa olsun, ABD'nin üslerini nasıl koruyacağı ve hava savunma sistemlerini nereye koyacağı kendilerinin bileceği iştir." ifadesini kullandı.

"ABD'li yetkililer, Patriot meselesini sizinle görüştüler mi?" sorusuna Barzani, "Erbil'de bir savunma sistemini yerleştirilmesini konuşuyorlar ancak Irak hükümetiyle görüşüp izin almayı bekliyorlar." yanıtını verdi.

Barzani, "Sistemin kurulması tarafınızca memnuniyetle karşılanacak mı?" sorusuna da, "Elbette ancak kararın Bağdat tarafından verilmesi gerekiyor. Eğer bize kalırsa sorun olmayacaktır." dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, sistemin konuşlandırılmasına ilişkin halen Bağdat hükümetinden izin beklediklerini bildirmişti.

ABD'nin 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta düzenlediği bir hava saldırısında öldürmesinin ardından İran, 8 Ocak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki El Esed ve Erbil üslerine füze saldırısında bulunmuştu.



Saldırıdan sonra şimdiye kadar El Esed üssünde konuşlu 50 askerde travmatik beyin hasarı tespit edilmişti.

ABD'nin Irak'taki askeri üsleri

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede 9 askeri üssü olduğu biliniyor.

ABD, Aralık 2011'de Irak'taki tüm askerlerini çekti ancak terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkması ve Bağdat hükümetinin daveti üzerine 2014'te yeniden Irak'a asker gönderdi.

Washington'un açıkladığı resmi verilere göre, Irak'ta toplam 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor. Irak'taki ABD askeri varlığının büyük bölümü, İran'ın hedef aldığı Ayn el-Esed Üssü'nde konuşlanmış durumda.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde Ayn el-Esed'in yanı sıra Habaniyye üssü bulunuyor. ABD, başkent Bağdat'ta da uluslararası havalimanındaki Victory Askeri Üssü ile Taci bölgesinde bir üssü, eğitim amaçlı kullanıyor.

Salahaddin vilayetinde Beled Hava Üssü, Kerkük'te K1, Musul'da Kayarra, Erbil'de Harir ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda da ABD'nin üsleri mevcut.