Erbil Başkonsolosu Karaçay, Ezidilerin terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemediğini söyledi - Son Dakika

Erbil Başkonsolosu Karaçay, Ezidilerin terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemediğini söyledi

01.04.2021 20:41
Erbil Başkonsolosu Karaçay, Ezidilerin terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemediğini söyledi, System.String[]

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde, Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg ve ruhani lideri Baba Şeyhi ziyareti sırasında, terör örgütü PKK'nın varlığı ve zulmünün Ezidilerin evlerine dönmesine engel olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde, Ezidilerin Miri Hazım Tahsin Beg ve ruhani lideri Baba Şeyhi ziyareti sırasında, terör örgütü PKK'nın varlığı ve zulmünün Ezidilerin evlerine dönmesine engel olduğunu belirtti.

Erbil Başkonsolosu Karaçay'ın Ezidi liderleri ziyaretlerine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı da katıldı.

Başkonsolos Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeyhan'daki yerlerinden edilmiş Ezidilerin kaldığı Şeyhan Kampı'na Türk Kızılay tarafından sağlanan yardımları dağıttıklarını, ardından Baba Şeyhi ziyaret ettiklerini kaydetti.

Baba Şeyhi ziyaretlerinde bir vefat nedeniyle taziyede bulunduklarını aktaran Karaçay, muhtelif konularda da görüş alışverişinde bulunma imkanı yakaladıklarını söyledi.

Karaçay, daha sonra Mir Hazım'ı makamında ziyaret ettiklerini belirterek, burada da kendisiyle Ezidileri ilgilendiren konularda konuştuklarını dile getirdi.

"Yezidilere sağlanan yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletmekteler"

Başkonsolos, "Temas ettiğimiz Yezidiler bildiğiniz gibi hem ruhani hem de Yezidi toplumunun önderi. Bu kişiler, Yezidilere sağlanan yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletmekteler. Tabii ülkemizin etnik köken, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin yapmış olduğu bu yardımlar, Yezidiler arasında da takdirle karşılanmakta. Bunu Yezidi toplumu açısından en üst düzeyde bugün de duymuş olduk." diye konuştu.

Ezidiler için Sincar'daki evlerine dönememelerinin kanayan bir yara olduğuna dikkati çeken Karaçay, bunun mümkün olamamasının sebebinin PKK terör örgütü ve onun uzantılarının Sincar'daki mevcudiyeti ve zulmü olduğunu vurguladı.

Sincar'dan zorunlu olarak göç eden Ezidilerin durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Karaçay, şunları kaydetti:

"Duhok'taki Yezidi kamplarından, bizim buradaki temaslarımızdan edindiğimiz izlenim, Duhok'taki kamplarda bulunan kimi Yezidilerin dönmeyi denediği ancak bulunduğu ortamda huzur bulamaması nedeniyle tekrar Duhok'a dönmek zorunda kaldıkları yönünde. Dolayısıyla buradakiler arasında, terör örgütü PKK'nın baskılarının devam ettiği, Sincar'ın hala Duhok'taki Yezidi kamplarında kalanlar için dönülebilir bir yer olmadığı yönünde bir kanaat mevcut."

"Ezidiler kendilerine yapılan yardımı asla unutmaz"

Başkonsolos Karaçay ve Türkmen Bakan Maruf'un ziyaretleri nedeniyle çok mutlu olduklarını dile getiren Baba Şeyh de Ezidilerin kendilerine yapılan yardımı asla unutmadığını ve bunu tarihlerinin bir köşesine not ettiklerini kaydetti.

Mir Hazım Tahsin Beg ise Türk Kızılayın Ezidilere yardımlarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Musul'un Sincar ilçesinde Irak askeri, PKK ve Haşdi Şabi'nin bulunduğunu belirten Mir, "Erbil ve Bağdat arasındaki (Sincar) anlaşma uygulamaya konulursa çok iyi olacaktır. Bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Ezidi iç göçmenlerin durumu iyi değil. Tüm iç göçmenler bu anlaşmayı bekliyor." diye konuştu.

Karaçay, Erbil, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbil Başkonsolosu Karaçay, Ezidilerin terör örgütü PKK nedeniyle evlerine dönemediğini söyledi - Son Dakika


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