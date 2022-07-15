Erbil Başkonsolosu Karaçay, FETÖ'nün bulunduğu tüm ülkelerde güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye için değil, bulunduğu bütün ülkeler için güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmekte olduğunu belirtti.

Başkonsolos Karaçay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Karaçay, "6 yıl önce bugün demokrasimize, devletimize, milletimize, hükümetimize ve Türkiye'nin geleceğine kast eden FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı mücadele ederken şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi anmak için bir araya geldik." dedi.

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün Türkiye'nin bugüne kadar maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu belirten Karaçay, şunları kaydetti:

"Sivil halkın üzerine tanklar, uçaklar ve helikopterle ateş açılmıştır. O gece, 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2 binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Ancak teröristler Türk halkının güçlü iradesi karşısında mağlup olmuş, Türk halkı iradesini çalmak isteyenlere fırsat tanımamıştır.

15 Temmuz darbe girişimi, elebaşılığını Fethullah Gülen'in yaptığı FETÖ terör örgütünün devletimize ve milletimize karşı oluşturduğu büyük tehdidi açıkça ortaya koymuştur."

"Nihai tahlilde örgütün paralel devlet yapılanması çökertilmiştir"

Karaçay, yurt içinde 15 Temmuz'un sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermelerinin sağlandığını ifade ederek, "FETÖ'nün devlet içindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, mensupları hakkında idari ve adli süreçler yürütülmüştür. Nihai tahlilde, örgütün paralel devlet yapılanması çökertilmiştir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün yurt içindeki yapısının zayıflaması sonucunda yurt dışı faaliyetlerine ağırlık verdiğini kaydeden Karaçay, bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadelenin daha da fazla önem kazandığına dikkati çekti.

Karaçay, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bulunduğu bütün ülkeler için güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Ülkemizin dış politika, enerji, savunma, ulaştırma, altyapı, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim ve sağlık gibi alanlarda kaydettiği ilerlemeler de 15 Temmuz'da verilen mücadelenin devamı niteliğindedir. Uzun soluklu bu mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir."