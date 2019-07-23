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Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı'yla görüştü

1 saat önce

TÜRKİYE'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Safeen Dizayee ile bir araya geldi.

Erbil Başkonsolosu Karaçay, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı'yla görüştü, System.String[]
TÜRKİYE'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Safeen Dizayee ile bir araya geldi.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na atanan Safeen Dizayee'yi ziyaret etti. Safeen Dizayee, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki saldırıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdiği Karaçay'a başsağlığında bulundu.
Başkonsolos Karaçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dizayee'ye yeni görevinde başarılar dilediğini belirterek, ortak kaygılarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.


Karaçay, Türkiye, Erbil, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:10 Kaynak: DHA
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