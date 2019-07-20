ERBİL BİR TERÖRİST DAHA YAKALANDI
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Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3)Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi.
Erbil Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:24 Kaynak: DHA
'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Muhammd Bisksiz'in, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Erbil Asayişi ve Anti Terör birimi tarafından yakalandığı bildirildi.
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