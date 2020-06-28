Erbil'de 1 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de artan korona virüsü vakaları nedeni ile 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de artan korona virüs vakaları nedeni ile 1 haftalık kapsamlı sokağı çıkma yasağı ilan edildi. Erbil Kriz Masası tarafından yapılan açıklamada, artan korona virüs vakalarının ileride bir felakete yol açacağı uyarısında bulunularak, yarın saat 24.00'ten 4 Temmuz saat 06.00'ya kadar kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Kriz Masası, ekmek fırınlarının, semtlerdeki market ve manavların, eczanelerin, yakıt taşıyıcı tankerler ile tüp ve gaz satıcılarının yasaktan muaf olduğunu açıkladı.



Erbil'de toplam korona virüs vaka sayısı bin 237'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e ulaştı. 716 kişi virüsü yenerek taburcu oldu. - ERBİL