Son Dakika Haberleri: Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

4 saat önce

- Mevlüt programından gelenlerden detaylar Programın başlaması Konuklardan detaylar Mevlüt ve ilahi okunmasından detaylar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Savaf Camisinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.

- Mevlüt programından gelenlerden detaylar
Programın başlaması
Konuklardan detaylar
Mevlüt ve ilahi okunmasından detaylar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Savaf Camisinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Programa Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da katıldı.
Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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