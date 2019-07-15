Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
4 saat önce
- Mevlüt programından gelenlerden detaylar Programın başlaması Konuklardan detaylar Mevlüt ve ilahi okunmasından detaylar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Savaf Camisinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:02 Kaynak: AA
- Mevlüt programından gelenlerden detaylar
Programın başlaması
Konuklardan detaylar
Mevlüt ve ilahi okunmasından detaylar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
'nin (IKBY) Erbil
kentindeki Savaf Camisinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Kuran-ı Kerim
ve dualar okundu. Programa Türkiye
'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay
da katıldı.
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