Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentinde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Masası Sorumlusu Abdusselam Reşit, Türk Kızılay Irak Delegasyonu ve Türkiye Maarif Vakfı yetkililerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan sinevizyon gösterisinin ardından Anadolu Ajansı tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iraklı Türkmenler olarak her zaman ve her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Orta Doğu'da bütün etnik ve dini gruplara ayrım yapmadan büyük destek sağladığını belirten Maruf, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılında, ilk önce şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Biz, bu hain darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Türk iradesi, demokrasisi galip geldi, başarılı oldu. Türkiye Cumhuriyeti her zaman bölgede demokrasi ve insan haklarına büyük katkı sağlayan ülkedir."

"Halkın iradesi üzerinde hiçbir irade yoktur"

ITC Başkanı Hasan Turan da bugünün önemli ve anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek, "15 Temmuz'da Türkiye milleti ve devleti bir demokrasi destanı yazmıştır." dedi.

Turan, Türkiye'nin istikrarı ve huzurunun her zaman Türkmenler ve Iraklılar için çok önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan 6 yıl önce demokrasiye karşı olan terör örgütleri, milletin iradesiyle gelen hükümete ve Türkiye devletine bir saldırıda bulundular. Ama şükür Türkiye milleti bütün kesimleriyle ve bütün partileriyle o demokrasi darbesine karşı çıktı.

Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu tekrardan Türkiye'de gördük. Çünkü en önemli olan milletler için demokrasi ve halkın iradesidir. Halkın iradesi üzerinde hiçbir irade yoktur."

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve ITC Milletvekili Erşat Salihi de 15 Temmuz'daki darbe girişiminin, Türkiye'nin güvenliği ve istikrarının yanı sıra Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarını da bozmayı hedeflediğini belirtti.

Salihi, FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye için değil, bölge için de bir tehlike olduğunu vurgulayarak, her zaman Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını istediklerini kaydetti.