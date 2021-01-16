Erbil'de "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Erbil'de "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" anma töreni düzenlendi

16.01.2021 18:45
Erbil'de

Irak'ın Erbil kentinde 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler için anma töreni gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler için anma töreni gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" etkinliğine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen parti yetkilileri, üyeleri ile şehit aile ve yakınları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Maruf, 16 Ocak'ın Türkmen tarihinde önemli bir gün olduğuna işaret ederek, Türkmenlerin lider kadrosunda yer alan isimlerin 41 yıl önce Baas Partisi tarafından haksız yere idam edildiğini belirtti.

Türkmen Şehitler Günü'nün Kerkük başta olmak üzere bütün Türkmeneli bölgesinde özellikle de ITC tarafından her yıl anıldığını hatırlatan Maruf, şehitlerin Türkmenlerin sembolü olduğunu kaydetti.

-Türkmenler, baskı ve tehditlere rağmen mücadelesine daha fazla bağlı kaldı

Maruf, Osmanlı'dan sonra Irak'a gelen rejimler ve iktidarların Irak'ta yaşayan etnik gruplara adil bir şekilde haklarını ve hukuklarını vermediklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Baas Partisi dönemi en zor dönem olmuştur. O dönemde hem başta Türkmenler olmak üzere Kürt kardeşlerimize, Hıristiyan kardeşlerimize ve diğer etnik gruplara Baas Partisi tarafından haksızlık, yasa dışı bir şekilde baskı ve tehdit oluşturulmuştur. O tarih kanlı bir dönem olmuştur."

Şehidin varlığının bugünkü siyasi varlığa büyük bir katkı ve destek olduğuna işaret eden Maruf, Türkmenlerin sadece 16 Ocak 1980'de değil, bunun dışında da birçok katliam, işkence ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Maruf, geçmiş dönemdeki bu iktidarların Irak'taki Türkmen varlığını yok etmek istediklerini ancak baskı ve tehditlere rağmen Türkmenlerin mücadelesine daha fazla bağlı kaldığını vurguladı.

16 Ocak Türkmen Şehitler Günü'nün resmileşmesi talebi

Türkmen Şehitleri Günü'nün bütün Irak Türkmen şehitlerini temsil ettiğini belirten Maruf, bugünün hem Irak hem de IKBY meclisinde resmi bir kararla kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak, Adil Şerif ve Dr. Rıza Demirci'yi idam etmişti.

???Türkmen halkı, her yıl 16 Ocak'ta "Şehitler Günü" adı altında anma etkinlikleri düzenliyor.

Türkmen, Erbil, Irak, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbil'de '16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü' anma töreni düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan Bülent Ersoy'un son paylaşımı hayranlarını şaşırttı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi
Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size         
18:23
Başakşehir, yoğun kar altında oynanan mücadelede Sivasspor'la evinde 1-1 berabere kaldı Başakşehir, yoğun kar altında oynanan mücadelede Sivasspor'la evinde 1-1 berabere kaldı         
18:02
Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak         
17:55
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı         
15:59
Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti         
15:37
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu         
10:16
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 18:53:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erbil'de "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei