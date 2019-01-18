Erbil'de 2 Deaş Zanlısı Yakalandı
1 saat önce
Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Irak
'ın Erbil
kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Erbil'de savcılığın talimatıyla gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişinin yakalandığı bildirildi.
Açıklamada, yakalanan zanlılar hakkında yasal işlemin başlatıldığı belirtilerek, operasyonda 6 kişinin de terör şüphesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.
Irak'ta 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığına son verildiği resmen ilan edilse de özellikle Kerkük
, Diyala
, Salahaddin ile Musul
vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:59 Kaynak: AA
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