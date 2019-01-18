Son Dakika Haberleri: Erbil'de 2 Deaş Zanlısı Yakalandı

Erbil'de 2 Deaş Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Erbil'de 2 Deaş Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Erbil'de savcılığın talimatıyla gerçekleştirdiği operasyonda 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, yakalanan zanlılar hakkında yasal işlemin başlatıldığı belirtilerek, operasyonda 6 kişinin de terör şüphesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.


Irak'ta 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığına son verildiği resmen ilan edilse de özellikle Kerkük, Diyala, Salahaddin ile Musul vilayetlerinin kırsalı ve çöl bölgelerinde teröristler zaman zaman saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:59 Kaynak: AA

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