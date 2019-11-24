Son Dakika Haberleri: Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Son Dakika Güncel Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği - Son Dakika

Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

6 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği, System.String[]

Irak'ın Erbil kentinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen programa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı ve ITC'nin IKBY Sorumlusu Aydın Maruf'un yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf, etkinlikte, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu belirterek, 24 yıldır Erbil'de her yıl Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Erbil'deki Türkmen taraflara birlik çağrısı yapan Maruf, "Türkmenlerin IKBY'de 5 milletvekili, Erbil İl Meclisinde 3 üye, çeşitli kurumlarda müsteşarlarının bulunmasının yanı sıra bir bakanlığı da var. Türkmen taraflar, kişisel ihtilaflarını bir kenara bırakmazsa etkin siyaset yapılmaz. Bu nedenle yapılan ortak görüşmelere, tüm Türkmen tarafların bir araya gelmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Maruf, IKBY'deki tüm bileşenlerin varlığının eğitimden geçtiğini ifade ederek, bölgede faaliyet gösteren Türkmen okullarının sayısını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Erbil, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:10:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]