Erbil'de "25 Şubat Türkmen Basın Günü" kutlandı - Son Dakika

Erbil'de "25 Şubat Türkmen Basın Günü" kutlandı

25.02.2021 17:13
Erbil'de

Irak'ın Erbil kentinde "25 Şubat Türkmen Basın Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde "25 Şubat Türkmen Basın Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Erbil'de bulunan Türkmenevi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisi Sekreteri Muna Kahveci, Türkmen siyasetçi ve yetkilileri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Maruf, 25 Şubat Türkmen Basın Günü'nün önemli bir tarih olduğunu belirterek, 110 yıl önce ilk Türkmen gazetesi Havadis'in Kerkük'te çıktığını ve bugün de Türkmenlerin birlikte bu önemli günü kutladığını belirtti.

Türkmen milletinin hem Irak hem de IKBY'de önemli bir unsur olduğunu kaydeden Maruf, Türkmen bağımsız televizyonu, radyosu ve basınının olmasının önemine değinerek, bunun üzerine çalışacaklarını dile getirdi.

Türkmen Bakan, önümüzdeki günlerde Erbil Kalesi'nde bir Türkmen Kültür Merkezi açılması için çalışmaların da devam ettiğini hatırlattı.

Türkmenler için birlikte çalışmanın önemine değinen Maruf, "O yüzden bizim bugün birlikte olmamız, bu mesajı bütün taraflara vermemiz gerekir." ifadesini kullandı.

"Bizlerin gözünde Türkmenler Irak'la bir dostluk köprüsü teşkil ediyor"

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay da 25 Şubat 1911 tarihinde Havadis gazetesinin ilk yayınına başladığı tarihin esas alınarak, iki seneden bu yana Türkmen Basın Günü'nün kutlandığını hatırlattı.

Bu kutlamaların Türkmenler arasında birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilmesini görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Karaçay, şunları kaydetti:

"Türkmenlerin ortak değerler etrafında birlikte kenetlenebilmesi başlı başına değerli bir şey. Biliyorsunuz Türkmenler tüm Irak'ta üçüncü, IKBY'de ikinci en büyük etnik unsuru teşkil etmekteler. Türkmen kardeşlerimizin bilimde, sanatta, kültürde, sosyal hayatın bütün kulvarlarında layık oldukları şekilde temsil edilmelerini görmeyi yürekten diliyoruz. Bizim Türkmen kardeşlerimizle var olan güçlü bağlarımız hem Irak'la hem IKBY ile ilişkilerimizin, sizler de çok iyi biliyorsunuz, çok önemli bir unsuru. Bizlerin gözünde Türkmenler Irak'la bir dostluk köprüsü teşkil ediyor."

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl yayımlanan Havadis ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Karaçay, Türkmen, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbil'de '25 Şubat Türkmen Basın Günü' kutlandı - Son Dakika


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